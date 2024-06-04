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Gündem Bayram tatili kaç gün olacak? Kabine toplanıyor.
Gündem

Bayram tatili kaç gün olacak? Kabine toplanıyor.

Yeniakit Publisher
2024-06-04 13:28:00 - 2024-06-04 13:30:45
Bayram tatili kaç gün olacak? Kabine toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetin 1 yıllık icraatlarının değerlendirilmesi amacıyla kabine bugün toplanacak. Erdoğan, bu bir yılda hangi çalışmaların yapıldığını toplantının ardından açıklayacak.

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı. Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.
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EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE 9. YARGI PAKETİ GÜNDEME GELECEK

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

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