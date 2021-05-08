Bayram tatili kaç gün 2021?
Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Bayram tatilinin kaç gün olduğu merak ediliyor. Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor 2021 (özel sektör ve kamu)? Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu, hangi günler? İşte detaylar...
Bayram tatili günleri, kaç gün olduğu ve başlayacağı tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken Ramazan Bayramı tatilinin tarihleri ve 9 gün olup olmadığı merak konusu.
Bayram tatili kaç gün 2021?
Bayram tatilinin 9 gün olup olmadığı merak konusu. Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.
Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi