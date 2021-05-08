Bayram tatili kaç gün 2021?

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Bayram tatilinin kaç gün olduğu merak ediliyor. Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor 2021 (özel sektör ve kamu)? Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu, hangi günler? İşte detaylar...