Bayram tatili hangi gün başlıyor? 9 günlük tatil ne zaman?
Bayram tatili hangi gün başlıyor? 9 günlük tatil ne zaman?

Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Bayram tatili hangi gün başlıyor? 9 günlük tatil ne zaman?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi tatil planını netleştirmek için gözünü takvime çevirdi. Peki, 9 günlük bayram tatili hangi gün başlıyor, bayram tatili ne zaman sona eriyor?

Mayıs ayının son haftasına denk gelen Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan başlıklardan biri tatilin süresi ve başlangıç tarihi oldu. Özellikle kamu çalışanları ile seyahat planı yapan vatandaşlar, bayram tatilinin hangi gün başlayacağını ve 9 günlük iznin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, bayram tatili hangi gün başlıyor, 9 günlük tatil ne zaman başlıyor?

 

2026 Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2026 yılında Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında idrak edilecek.

Kurban Bayramı arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

 

Bayram tatili hangi gün başlıyor?

2026 Kurban Bayramı tatili, hafta sonlarıyla birleştirilerek 23 Mayıs’ta başlayacak. Böylece bayram tatili öncesindeki hafta sonu da dahil edilerek uzun tatil takvimi netleşmiş oldu. 9 günlük bayram tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Bayram tatilinin tamamlanmasının ardından 1 Haziran Pazartesi günü yeniden mesaiye dönülecek.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 9 günlük bayram tatiline ilişkin kararı duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sene Kurban Bayramı’nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum” dedi.

 

