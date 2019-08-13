Bayram sonunda hızlıca kilo vermek isteyenler buraya!
Bayramda ölçüyü biraz fazla kaçırdıysanız size hem hızlı hem de etkili bir diyet lazım. İşte, 2 gün içinde incelmenize sağlayacak şok diyet!13 Ağustos 2019 Salı 09:53
Bayram tatlısız, ikramsız olmaz. Ee, ikramları geri çevirmek de hoş karşılanmadığı için yeme-içmeyi bu süreçte fazla kaçırmanız normal. 4 gün boyunca aldığınız fazlalıklardan birkaç gün içinde kurtulmanız mümkün. Elbette, doğru yöntemle...
Aman dikkat!
Şok diyetler uzmanlarca çok fazla önerilmeyen diyetlerdendir. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa bu tip diyetlerden mutlaka kaçınmanız gerekiyor. Unutmayın kilo vereyim derken sağlığından olabilirsiniz.
2 günde 2 kilo verdiren şok diyet listesi!
Sabah
Aç karna ılık limonlu bir bardak su
Kahvaltı
30 gram yağsız peynir
Salatalık, domates, nane, dereotu, maydanozla hazırlanan salata
1 dilim esmer ekmem
1 fincan şekersiz çay
Ara öğün
1 adet yeşil elma
Yarım kase yoğurt
Öğle yemeği
Izgara balık
Bol yeşillikli salata
1 dilim esmer ekmek
Ara öğün
Yarım paket diyet bisküvi
1 fincan çay
Akşam yemeği
1 kase kremasız, unsuz çorba
1 tabak sebze yemeği
1 kase yoğurt
Ara öğün
Kakao tozuyla hazırladığınız bir bardak light süt
***Öğle ve akşam yemeğinin yerini ikinci günde değiştirebilirsiniz.
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