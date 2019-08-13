Bayram sonunda hızlıca kilo vermek isteyenler buraya! Bayramda ölçüyü biraz fazla kaçırdıysanız size hem hızlı hem de etkili bir diyet lazım. İşte, 2 gün içinde incelmenize sağlayacak şok diyet!

Bayram tatlısız, ikramsız olmaz. Ee, ikramları geri çevirmek de hoş karşılanmadığı için yeme-içmeyi bu süreçte fazla kaçırmanız normal. 4 gün boyunca aldığınız fazlalıklardan birkaç gün içinde kurtulmanız mümkün. Elbette, doğru yöntemle... Aman dikkat! Şok diyetler uzmanlarca çok fazla önerilmeyen diyetlerdendir. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa bu tip diyetlerden mutlaka kaçınmanız gerekiyor. Unutmayın kilo vereyim derken sağlığından olabilirsiniz. 2 günde 2 kilo verdiren şok diyet listesi! Sabah Aç karna ılık limonlu bir bardak su Kahvaltı 30 gram yağsız peynir Salatalık, domates, nane, dereotu, maydanozla hazırlanan salata 1 dilim esmer ekmem 1 fincan şekersiz çay Ara öğün 1 adet yeşil elma Yarım kase yoğurt Öğle yemeği Izgara balık Bol yeşillikli salata 1 dilim esmer ekmek Ara öğün Yarım paket diyet bisküvi 1 fincan çay Akşam yemeği 1 kase kremasız, unsuz çorba 1 tabak sebze yemeği 1 kase yoğurt Ara öğün Kakao tozuyla hazırladığınız bir bardak light süt ***Öğle ve akşam yemeğinin yerini ikinci günde değiştirebilirsiniz.

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