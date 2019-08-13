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Bayram sonunda hızlıca kilo vermek isteyenler buraya!

Bayramda ölçüyü biraz fazla kaçırdıysanız size hem hızlı hem de etkili bir diyet lazım. İşte, 2 gün içinde incelmenize sağlayacak şok diyet!

13 Ağustos 2019 Salı 09:53
Bayram sonunda hızlıca kilo vermek isteyenler buraya!

Bayram tatlısız, ikramsız olmaz. Ee, ikramları geri çevirmek de hoş karşılanmadığı için yeme-içmeyi bu süreçte fazla kaçırmanız normal. 4 gün boyunca aldığınız fazlalıklardan birkaç gün içinde kurtulmanız mümkün. Elbette, doğru yöntemle...

Aman dikkat!

Şok diyetler uzmanlarca çok fazla önerilmeyen diyetlerdendir. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa bu tip diyetlerden mutlaka kaçınmanız gerekiyor. Unutmayın kilo vereyim derken sağlığından olabilirsiniz.

2 günde 2 kilo verdiren şok diyet listesi!

Sabah

Aç karna ılık limonlu bir bardak su

Kahvaltı

30 gram yağsız peynir

Salatalık, domates, nane, dereotu, maydanozla hazırlanan salata

1 dilim esmer ekmem

1 fincan şekersiz çay 

Ara öğün

1 adet yeşil elma

Yarım kase yoğurt 

Öğle yemeği

Izgara balık

Bol yeşillikli salata

1 dilim esmer ekmek

Ara öğün

Yarım paket diyet bisküvi

1 fincan çay

Akşam yemeği

1 kase kremasız, unsuz çorba

1 tabak sebze yemeği

1 kase yoğurt

Ara öğün

Kakao tozuyla hazırladığınız bir bardak light süt 

 

***Öğle ve akşam yemeğinin yerini ikinci günde değiştirebilirsiniz.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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