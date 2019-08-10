Bayram sonrası bankalar, PTT, hastaneler ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe günü mesai başlayacak mı?

Kurban Bayramı için vatandaşlar yollara düştü. 11 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramının birinci günü. Ramazan Bayramının dokuz gün olmasından sonra Kurban Bayramını da 9 gün olması bekleniyordu. Ancak 2019 Kurban Bayramı resmi olarak 4 gün tatil edildi. Bayram dönüşü bankalar, PTT, belediyeler, nüfus müdürlükleri başta olmak üzere devlet kurumlarının ne zaman mesaiye başlayacağı merak ediliyor. Bayram sonrası bankalar, PTT, hastaneler ne zaman açılacak? Bankalar perşembe günü açık mı? PTT 15 Ağustos Perşembe günü açık olacak mı? kurban bayramı ne zaman bitiyor?

Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;

11 Ağustos PazarKurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

12 Ağustos PazartesiKurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

13 Ağustos SalıKurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

14 Ağustos ÇarşambaKurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri, PTT, hastane poliklinikleri, belediyeler, nüfus müdürlürleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.