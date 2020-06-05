  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bayram sabahı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Ramazan Bayramı sabahı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:56:30 -
Bayram sabahı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Ramazan Bayramı sabahı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ramazan Bayramı’nın ilk günü sabah saatlerinde aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Ş.’yi (24) tartıştıktan sonra yumruklayan ve ardından bıçaklayarak ölümüne neden olan Selim Ahmet K. (26) kesici ve delici alet ile intihar girişiminde bulunmuştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isteyen şahıs 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Selim Ahmet K.’nin hastanedeki tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alındığı ve ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan Muğla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı