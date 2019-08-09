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Bayram öncesi vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP (Toplum Destekli Polislik) Büro Amirliği ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı uyarıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:24
Bayram öncesi vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP (Toplum Destekli Polislik) Büro Amirliği ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı uyarıldı.


Yaşanabilecek her türlü suç olasılıklarına karşı uyarılan vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtarak karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını istenildi. Ekipler ayrıca kurbanlık satışı ve alışı esnasında alınacak önlemler konusunda da bilgilendirme çalışması yaptı.


Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle, ilçe genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, hayvan pazarının kurulduğu alan içerisinde, işyerlerine, mahalle muhtarlarına, banka görevlilerine dolandırıcılık ve sahte para olayları başta olmak üzere karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunularak broşürler dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:24
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