  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Aktüel

Bayram öncesi sokağa çıkan gençler arkadaşlarıyla buluştu

Afyonkarahisar’da yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14-20 yaş gurubu geçler 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:00:44 -
Bayram öncesi sokağa çıkan gençler arkadaşlarıyla buluştu

Afyonkarahisar’da yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14-20 yaş gurubu geçler 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkarak arkadaşlarıyla buluştu.


Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da gençler ikinci kez sokağa çıktı. Kentin en işlek caddelerinde arkadaşlarıyla buluşan gençler, maskelerini takarak sokağa çıkmanın tadını çıkardı. Gençler bayram öncesi son kez sokağa çıkarken, bazı gençlerin ise alışveriş yaptıkları gözlendi. Gençlerin kentte hakim olan yağışlı havaya aldırış etmeden kendileri için ayrılan 4 saatlik süreyi dolu dolu geçirdikleri gözlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı