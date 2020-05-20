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Bayram öncesi mezarlık temizliği

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyorlar.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:13:01 -
Bayram öncesi mezarlık temizliği

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyorlar.


Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şeyh-i Şirvani ve Erenler Mezarlıklarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Şehirdeki tüm mezarlık alanlarında; ot biçme, ilaçlama, dezenfekte ve yıkama çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Eroğlu, “Mezarlık ziyareti yaparak, vefat edenlerimize dualar etmek, dinimizin bize vermiş olduğu önemli bir vecibe. Bu anlamda bayram öncesinde bizler de Tokat Belediyesi olarak mezarlıklarımızda ot temizliği, ilaçlama, dezenfekte ve yıkama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şeyh-i Şirvani Mezarlığı başta olmak üzere, Erenler, Ağbayır, Dokuztaşlar gibi tüm mezarlıklarımızda temizlik ve gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ederim. Allah hepimizi sağlık ve sıhhatle Ramazan Bayramına kavuştursun” dedi.


Başkan Erolğu, Garnizon şehitliğinde Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve teknik ekibiyle birlikte şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.



Mezarlık ziyaretleri bayramdan önce yapılacak


Öte yandan İçişleri Bakanlığı Genelgesi’ne göre mezarlık ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Ramazan Bayramında 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle mezarlık ziyaretleri bayramdan önce yapılacak. Sadece bayramın birinci günü şehit yakınları valilik ve kaymakamlıklara başvurarak ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

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