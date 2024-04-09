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Aktüel Bayram öncesi dilenci operasyonu! 'Yıllardır dileniyorum ilk defa yakalandım'
Aktüel

Bayram öncesi dilenci operasyonu! 'Yıllardır dileniyorum ilk defa yakalandım'

Yeniakit Publisher
2024-04-09 17:05:00 -
Bayram öncesi dilenci operasyonu! 'Yıllardır dileniyorum ilk defa yakalandım'

Bayram öncesi dilencilere yönelik operasyon düzenleyen Elazığ polisin yakaladığı bir dilenci, "Abi kaç yıldır oturuyorum beni kimse yakalayamadı." dedi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik çalışmalarına bayram öncesinde hız verdi.

Raman Ayı boyunca dilencilere göz açtırmayan ekipler, bayram öncesi dilenci operasyonuna çıktı. Yapılan çalışmalarda AVM, cami ve hastane önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü.

 

'Yıllardır dileniyorum ilk defa yakalandım'

Üst geçit merdivenlerinde mendil satarak dilenen R.K.’de ekipler tarafından yakalandı. Ekip otosunda zabıtalar ile muhabbet eden R.K. yıllardır dilendiğini fakat ilk defa yakalandığını söyledi. 
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R.K., “Abi yıllardır dileniyorum ilk defa yakalandım. Ben şansa oturdum siz geldiniz. Biliyorum hangisi zabıta veya değil, adamın peşinde koşan abiyi 4 kere gördüm. Onun yüzünden kaçmadım, ilk defa yakalandım. Ablayı yakalamak için nasıl koştu. Bende koşsaydım beni de hemen yakalardı. Orucum, nefesim kesilirdi.” dedi.

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