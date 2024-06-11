Bayram öncesi 3 ülkeye gidecek! Erdoğan'dan yoğun tempo

Seçimlerin ardından Türkiye siyasetinde 'yumuşama' döneminin yaşandığı bu günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun bir ziyaret trafiği bekliyor. Bugün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarından itibaren yurt dışı turuna başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrası iadeyi ziyaret kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Saat 16.00'da gerçekleşmesi beklenen ziyaret için CHP Genel Merkezi'nde protokol kurallarına uygun olunması için gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Yoğun yurt dışı temposu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü ziyaretlerinin ardından yarın yurt dışı turuna çıkacak. Erdoğan, 12-13 Haziran'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in davetlisi olarak Madrid'e gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madrid'de katılması beklenen İspanya-Türkiye İş Forumu'nda finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Diğer yandan ise görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için yürütülen diplomatik girişimler de masaya yatırılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından ise bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'ya gidecek. Erdoğan,14 Haziran'da İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılım sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde gerçekleştireceği görüşmelerde de Gazze konusunu öncelikli olarak gündemde tutacak.

Kurban Bayramı sonrası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri devam edecek. Cumhurbaşkanı 9-11 Temmuz tarihlerinde ise en önemli ziyaretlerinden birini ABD'de gerçekleştirecek. Erdoğan, bayram sonrası Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. ABD'deki ziyaretinde birçok liderler görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber7