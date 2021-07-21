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Dünya Bayram nedeniyle Afganistan’da durma noktasına geldi
Dünya

Bayram nedeniyle Afganistan’da durma noktasına geldi

Afganistan'da Kurban Bayramı'nın gelmesiyle ülke genelinde çatışmalar durma noktasına geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 23:26:00 -
Bayram nedeniyle Afganistan’da durma noktasına geldi

Afganistan'da Kurban Bayramı'nın gelmesiyle ülke genelinde çatışmalar durma noktasına geldi.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Afganistan genelinde Taliban, Kabil hükümetine yönelik merkezlere düzenlediği saldırılara bayramla birlikte ara verdi.

Bayram öncesinde, ülkede ateşkes ilan edilebileceği konuşuluyordu.

Ancak her iki taraftan da ateşkes ilanına dair bir açıklama yapılmadı. Ateşkes ilan edilmemesine karşın sahada çatışmaların sıfıra yaklaşması, "adı konmamış bir ateşkes" yorumlarını beraberinde getirdi.

Çatışmalar durdu

Yerel kaynaklar, Afganistan'ın tamamına yakınında çatışmaların durduğunu, yalnızca güneydeki Hilmend ve Kandahar illerinde yer yer çatışmaların yaşandığını ifade etti.

Mayıs ayıyla beraber artan siyasi ve askeri tansiyon, Temmuz ayında doruğa çıkmıştı.

Kurban Bayramı sonrasında sahada çatışmaların yeniden başlayacağı düşünülüyor.

 

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