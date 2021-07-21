Bayram nedeniyle Afganistan’da durma noktasına geldi
Afganistan'da Kurban Bayramı'nın gelmesiyle ülke genelinde çatışmalar durma noktasına geldi.
Afganistan'da Kurban Bayramı'nın gelmesiyle ülke genelinde çatışmalar durma noktasına geldi.
Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Afganistan genelinde Taliban, Kabil hükümetine yönelik merkezlere düzenlediği saldırılara bayramla birlikte ara verdi.
Bayram öncesinde, ülkede ateşkes ilan edilebileceği konuşuluyordu.
Ancak her iki taraftan da ateşkes ilanına dair bir açıklama yapılmadı. Ateşkes ilan edilmemesine karşın sahada çatışmaların sıfıra yaklaşması, "adı konmamış bir ateşkes" yorumlarını beraberinde getirdi.
Çatışmalar durdu
Yerel kaynaklar, Afganistan'ın tamamına yakınında çatışmaların durduğunu, yalnızca güneydeki Hilmend ve Kandahar illerinde yer yer çatışmaların yaşandığını ifade etti.
Mayıs ayıyla beraber artan siyasi ve askeri tansiyon, Temmuz ayında doruğa çıkmıştı.
Kurban Bayramı sonrasında sahada çatışmaların yeniden başlayacağı düşünülüyor.