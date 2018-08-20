THY - İstanbul
0553 313 94 23

Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il tam liste...

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Kurban Bayramı'na 1 gün kaldı. İşte Türkiye genelinde bayram namazı saatleri...

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:36
Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il tam liste...

Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçirilecek bu önemli an öncesi 'Bayram namazı saat kaçta' cevabı en çok araştırılan konuların ilk sırasında yer alarak trend listesinde zirveye tırmandı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için Kurban Bayram namazı saatleri Diyanet İşler, tarafından açıklandı.

İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana: 06.39
Adıyaman: 06.27
Afyon: 06.57
Ağrı: 06.06
Aksaray: 06.43
Amasya: 06.33
Ankara: 06.46
Antalya: 06.58
Ardahan: 06.05
Artvin: 06.09
Aydın: 07.08
Balıkesir: 07.06
Bartın: 06.45
Batman: 06.15
Bayburt: 06.16
Bilecik: 06.57
Bingöl: 06.17
Bitlis: 06.11
Bolu: 06.50
Burdur: 06.59
Bursa: 07.01
Çanakkale: 07.12
Çankırı: 06.42
Çorum: 06.37
Denizli: 07.03
Diyarbakır: 06.19
Düzce: 06.52
Edirne: 07.09
Elazığ: 06.22
Erzincan: 06.20
Erzurum: 06.12
Eskişehir: 06.56
Gaziantep: 06.31
Giresun: 06.23
Gümüşhane: 06.19
Hakkari: 06.05
Hatay: 06.37
Iğdır: 06.01
Isparta: 06.58
İstanbul: 07.00
İzmir: 07.11
Kahramanmaraş: 06.32
Karabük: 06.46
Karaman: 06.48
Kars: 06.04
Kastamonu: 06.41
Kayseri: 06.37
Kırıkkale: 06.44
Kırklareli: 07.07
Kırşehir: 06.42
Kilis: 06.32
Kocaeli: 06.57
Konya: 06.50
Kütahya: 06.58
Malatya: 06.26
Manisa: 07.09
Mardin: 06.17
Mersin: 06.42
Muğla: 07.07
Muş: 06.13
Nevşehir: 06.40
Niğde: 06.41
Ordu: 06.25
Osmaniye: 06.36
Rize: 06.14
Sakarya: 06.55
Samsun: 06.31
Siirt: 06.12
Sinop: 06.35
Sivas: 06.30
Şanlıurfa: 06.25
Şırnak: 06.10
Tekirdağ: 07.06
Tokat: 06.31
Trabzon: 06.18
Tunceli: 06.20
Uşak: 07.01
Van: 06.05
Yalova: 07.00
Yozgat: 06.38
Zonguldak: 06.49

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:36
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. Kars
  47. İzmir
  48. İstanbul
  49. Mersin
  50. Isparta
  51. Hatay
  52. Hakkari
  53. Gümüşhane
  54. Giresun
  55. Gaziantep
  56. Eskişehir
  57. Erzurum
  58. Erzincan
  59. Elazığ
  60. Edirne
  61. Diyarbakır
  62. Denizli
  63. Çorum
  64. Çankırı
  65. Çanakkale
  66. Bursa
  67. Burdur
  68. Bolu
  69. Bitlis
  70. Bingöl
  71. Bilecik
  72. Balıkesir
  73. Aydın
  74. Artvin
  75. Antalya
  76. Ankara
  77. Amasya
  78. Ağrı
  79. Afyon
  80. Adıyaman
  81. Adana
  82. Kurban bayramı
  83. Bayram namazı
  84. bayram namazı saat kaçta
  85. İl il tam liste

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristbaşı Netanyahu 'Küresel eşkiyadan' memnun
    1. Teröristbaşı Netanyahu 'Küresel..
    2. Arda'dan Hakan Balta için veda mesajı
    3. Şehit Ömer Halisdemir bu bayramda..
    4. ABD'den o ülkelere sert suçlama!..
    5. Benzini biten motosikleti ayağıyla itti!
    6. Hırsız Brunson ile ilgili AK Parti'li..
    7. TFF'den Kurban Bayramı mesajı!
    8. Emekli ikramiyesini devlete geri verdi
    9. AK Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması!
    10. Destici'den Büyükelçilik saldırısına..
    11. Samsun'da meydan savaşı! 100 kişi..
    12. Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe çıkışı:..
    13. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120..
    14. Kurban pazarında arefe kalabalığı
    15. Adıyaman'da yağ fabrikasında korkutan..
    16. Video hazırlandı! Bakanlıktan..
    17. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 göçmen..
    18. Ronaldo'suz ilk maçına çıkan Real..
    19. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı..
    20. Mehmet Demirkol: Türkiye'deki gelmiş..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!