Koronavirüs salgını gölgesinde geçen ramazan ayının ardından bayramda da 81 ilde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar, bayram namazının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar?

Bayram namazı kılınacak mı?

Camiler haftalardır kapalı. Diyanet yaptığı açıklamada bayramda da camilerin kapalı olacağını ve bayram namazının kılınmayacağını açıkladı.

Bayram namazı evde kılınır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi.

Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? | Bayram namazı yerine evde hangi ibadetler yapılır?

Zeki Sayar, “Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bayram günü erkenden kalkmalarıdır. Sabah namazından sonra Kur’an-ı Kerim okuyarak, tekbir, tehlil getirerek, zikir fikir yaparak beklerler. Sonra bizim kerahat vakti dediğimiz yani bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için duha namazı kılarlar. Kuşluk duha namaz zaten her zaman kılınan bir namazdır, yani nafile namazlardan birisidir. Onu kılabilirler, dua ederler, bunu tavsiye ediyoruz. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar” dedi.

Bayram namazı saat kaçta? | Bayram namazı kaçta kılınacak?

İstanbul bayram namazı saati: 06:13

Ankara bayram namazı saati: 06:00

İzmir bayram namazı saati: 06:26

Adana bayram namazı saati: 05:57

Bursa bayram namazı saati: 06:15

Kocaeli bayram namazı saati: 06:10

Trabzon bayram namazı saati: 05:30

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