Yılda sadece iki kez kılınan bayram namazı, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kişi tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Ramazan ve Kurban Bayramı sabahında cemaatle eda edilen bu özel ibadet, hem manevi anlamı hem de birlik duygusunu güçlendiren yönüyle öne çıkıyor. Bayram namazının diğer vakit namazlarından farklı olarak tekbirlerle kılınması ise en çok karıştırılan detayların başında geliyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı kaç rekat?

Bayram namazı iki rekattır ve cemaatle kılınır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra eda edilir.

Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Niyet edilecek bayrama göre ifade değişir.

Ramazan Bayramı için;

“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

Kurban Bayramı için:

“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı, diğer namazlardan farklı olarak ilave tekbirlerle kılınır.

İlk rekatta imamla birlikte tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke duası okunur. Ardından üç kez tekbir getirilir. İlk iki tekbirde eller kaldırılır ve yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise eller bağlanır. İmam Fatiha ve bir sure okur, cemaat sessizce dinler. Rükû ve secde ile ilk rekat tamamlanır.

İkinci rekatta imam Fatiha ve sure okur. Daha sonra rükûya gitmeden önce üç kez tekbir alınır ve eller her seferinde yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirle birlikte rükûya gidilir. Secdelerin ardından oturulur, dualar okunur ve selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazdan sonra ne yapılır?

Namazın ardından cemaatle birlikte tekbir getirilir. Daha sonra imam hutbe okumak üzere minbere çıkar. Hutbenin ardından dua edilir ve bayramlaşma başlar.