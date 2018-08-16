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Bayram ikramiyeleri ödeniyor

Hükümetin, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi bin liralık ikramiye verileceği yönündeki açıklamasının ardından ilki Ramazan Bayramında yapılan ödemelerin ikincisi bugün ve yarın hesaplara yatırılacak.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:48
Bayram ikramiyeleri ödeniyor

Bağ-Kur ve SSK emeklileri bayram ikramiyelerini bugün, Emekli Sandığı emeklileri ise yarın alacak. İkramiye hakkından; SSK, memur emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ile şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören ve aylık bağlananlarla hayatını kaybeden hak sahiplerinin yakınları yararlanabilecek. Vefat eden sigortalıların hak sahipleri hisseleri oranında ikramiye alacak. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesine göre ikramiyeden yararlanacak.

ZAM HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Ayrıca bin liranın altında emekli maaşı alanlara zam yapılacak, böylece bin liranın altında maaş alan emekli kalmayacak. Haktan, 150 bine yakın emekli yararlanacak. Emeklilerin maaşına 100 lira ile 400 lira arasında zam yapılarak, 1000 liraya tamamlanacak. Yeni düzenleme 100 gün içinde tamamlanacak ve bin liranın altında maaş alanların zamları yatırılacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:48
  1. Emekli Sandığı
  2. SSK emeklileri
  3. Kurban bayramı
  4. ikramiye
  5. ödeme

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