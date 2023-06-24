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Gündem Bayram için dondurucu uyarı! Eyvah eyvah! O üç bölgeyi Rusya soğuğu vuracak
Gündem

Bayram için dondurucu uyarı! Eyvah eyvah! O üç bölgeyi Rusya soğuğu vuracak

Yeniakit Publisher
2023-06-24 14:53:00 -
Bayram için dondurucu uyarı! Eyvah eyvah! O üç bölgeyi Rusya soğuğu vuracak

Bayramda tatil yapacak olanlara meteorolojiden kötü haber geldi. Plan olan vatandaşlar dikkat! Bayramın o günü sağanak yağış kapıda. hava 5 derece birden düşecek. Soğuk havalara hazır olun.

Bayramda tatil yapacak olanlara meteorolojiden kötü haber geldi. Plan olan vatandaşlar dikkat! Bayramın o günü sağanak yağış kapıda. hava 5 derece birden düşecek. Soğuk havalara hazır olun.

Güneş yüzünü göstermeye başlarken meteorolojiden bayram uyarısı geldi. Kurban bayramında tatil planı yapan vatandaşlara kötü haber! Hava derecesi 4 ila 5 derece birden düşecek. Rusya üzerinden soğuk hava dalgası yurdumuza giriyor.

Hava forum tarafından yayınlanan meteorolojik verilere göre, Rusya üzerinden Türkiye’ye soğuk hava atağı olacak. Mevsim normallerinin altına 5 derece birden düşecek olan hava Kurban Bayramı’nda etkisi gösterecek.Bayramın ikinci günü havalar bir yanda soğuyacak. O bölgelerde yaşayan vatandaşlar dikkat!

Bayramda hava 5 derece birden düşecek

Ege ve Akdeniz bölgelere dışında İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da hava 5 derece birden soğuyacak. Bayram için uyarı yapan Meteoroloji, “Bayramın 2. günü Rusya üzerinden yurdumuza serin hava atağı olabilir. Böyle bir sinyal almaya başladık, netleşmedi. Gelirse 4-5 derecelik düşüş ve yerel yağışlar oluşabilir. Akdeniz ve Ege hattı etkilenmez...“ uyarısında bulundu.
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