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Bayram hediyesi Başkan Çöl’den

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlara bayram hediyesi hazırlatarak evlerine gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:15:03 -
Bayram hediyesi Başkan Çöl’den

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlara bayram hediyesi hazırlatarak evlerine gönderdi.


Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram hediyesi gönderen Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl; “İçinde bulunduğumuz süreç itibarı ile farklı bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Salgından vatandaşlarımızın etkilenmemesi için Sağlık Bakanlığımız tarafından alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı yine evlerimizde geçecek. Bu bağlamda vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek, bayramlarını kutlayarak içinde bulunduğumuz durumda kendilerine destek vermek amacıyla bayram hediyeleri hazırlayarak evlerine teslim ettik. Süreçte göstermiş oldukları titizlikten dolayı kadim ilçemizin kıymetli hemşehrilerimize teşekkürü bir borç biliyor, Ramazan bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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