Bayram harçlığına sürpriz destek! Yarısını Hayat Finans karşılayacak

Bayramda çocuklara verilen harçlıklar bu yıl farklı bir uygulamayla desteklenecek. Türkiye’nin ilk lisanslı dijital bankası Hayat Finans, bayram harçlığı geleneğini dijital bankacılığın avantajlarıyla buluşturan yeni kampanyasını duyurdu. “Bayram harçlığının yarısı BİZ’den” kampanyası kapsamında, Biz Kart sahibi 8-18 yaş arası çocuk ve genç kullanıcıların bayram döneminde (19-22 Mart 2026) hesaplarına gelen TL harçlıklarının yarısı kadar, 1.000 TL’ye kadar destek sunuyor.

Kampanya süresince Biz Kart sahibinin bağlı olduğu TL hesabına EFT, FAST, havale veya virman yoluyla gelen tutarların yarısı, ertesi gün hesaba yansıtılıyor. Böylece genç kullanıcılar bayram harçlıklarını diledikleri gibi değerlendirme özgürlüğüne sahip oluyor.

Hayat Finans, bu kampanya ile hem mevcut kullanıcıların Biz Kart deneyimini zenginleştirmeyihem de yeni kullanıcıları dijital bankacılığın avantajlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Ebeveynlerin rehberliğinde kullanılabilen Biz Kart, 8 yaşından itibaren çocukların ve gençlerinfinansal hayata katılımını desteklerken, ailelere de özgür ve güvenli bir dijital bankacılık deneyimi sunuyor.

Hayat Finans’ın “aile bankacılığı” yaklaşımının önemli bir parçası olan Biz Kart; aile içi para yönetimini tek ekranda buluşturan, harcamaları anlık takip etmeyi ve kontrollü bir deneyim sunmayı hedefleyen yeni nesil bir kart modeli olarak konumlanıyor. 8 yaşından itibaren ebeveyn kontrolünde finansal deneyim sunan Biz Kart ile Hayat Finans, çocuk ve gençlerin erken yaşta finansal farkındalık kazanmasını hedefliyor.