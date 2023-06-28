Bayram günü bu olur mu? Cizre'de ortalık savaş alanına döndü

Cizre Kale Mahallesi Hastane Caddesi'nde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Darp edilen 3 kişi feci şekilde yaralanırken, saldırıya uğrayan araçta bulunan bir bebek ve bir kadın çevredeki vatandaşlar tarafından yara almadan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı!

Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan kavga, polisin biber gazı ile müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Kavgada yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı amatör kameralarla kaydedildi.