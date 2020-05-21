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İSLAM

Bayram günlerinde oruç tutulur mu?

Ramazan Bayramı'nın heyecanının sardığı bu günlerde Müslümanlar, bayram günü oruç ibadetinin eda edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, bayram günlerinde oruç tutulur mu?

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:55:00 -
Bayram günlerinde oruç tutulur mu?

Bayram günlerinde oruç tutulur mu? sorusuna cevap arayan binlerce kişi arama motorları vasıtasıyla araştırmalarını sürdürüyor. Akit, oldukça sık aranan sorunun yanıtını sizler için buldu...

Bayram günleri oruç tutulur mu?

Ebû Ubeyd radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: “Hz. Ömer’le bir bayramda hazır bulundum. Hutbeden önce namaza başladı ve sonra şöyle dedi: Gerçekten Rasûlullah, şu iki bayram günü oruç tutmaktan nehyetti. Kurban Bayramı’nda kurbanınızın etinden yersiniz, Ramazan Bayramı ise, orucunuzu bozma günüdür.” buyurdu. (1)

Ebû Said el-Hudrî radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: “Rasûlullah şu iki günün orucundan nehyetti: Ramazan Bayramı günü, Kurban Bayramı günü. İki giyimden de men etti: (Hiçbir taraftan eli çıkmayacak şekilde) tek elbise giyinmekten, erkeğin tek elbise içinde dizlerini dikip oturmasından. İki vakitte namaz kılmaktan da nehy etti: Sabah namazından sonra, ikindi namazarından sonra.” (2)

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