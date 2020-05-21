Bayram günlerinde oruç tutulur mu?

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Bayram günleri oruç tutulur mu?

Ebû Ubeyd radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: “Hz. Ömer’le bir bayramda hazır bulundum. Hutbeden önce namaza başladı ve sonra şöyle dedi: Gerçekten Rasûlullah, şu iki bayram günü oruç tutmaktan nehyetti. Kurban Bayramı’nda kurbanınızın etinden yersiniz, Ramazan Bayramı ise, orucunuzu bozma günüdür.” buyurdu. (1)

Ebû Said el-Hudrî radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre şöyle demiştir: “Rasûlullah şu iki günün orucundan nehyetti: Ramazan Bayramı günü, Kurban Bayramı günü. İki giyimden de men etti: (Hiçbir taraftan eli çıkmayacak şekilde) tek elbise giyinmekten, erkeğin tek elbise içinde dizlerini dikip oturmasından. İki vakitte namaz kılmaktan da nehy etti: Sabah namazından sonra, ikindi namazarından sonra.” (2)