Bayram, evlatlarımız gelirse bayram olur

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti 330. günü geride bıraktı. Kurban Bayramı’nı evlatlarından ayrı bir şekilde geçirmek istemeyen acılı annelerden Sevdet Demir, oğlu Fatih’ten 4 yıldır haber alamadığını belirterek, “Yıllardır oğlumdan haber alamıyorum. Her bayram nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Bu bayramı oğlumla beraber geçirmek istiyorum artık. Biz anneyiz. Evlatlarımızı özlüyoruz. 4 yıldır bayram yaşamadık. Bayram yüzü görmedik. 15 anne evladına kavuştu. Yıllar sonra o anneler bayram yaşayacak. HDP, madem ‘Kadın hakları’ diyorsa o zaman neden bizim çocuklarımızı götürdüler? Neden bu annelerin gözyaşının sebebi oldular. Vicdana gelip çocuklarımızı bize versinler artık” şeklinde konuştu.

Evlatlarımız gelmeden bize bayram yok

Hakkari'den 6 yıl önce zorla dağa kaçırılan 14 yaşındaki oğlu Hamza için aylardır HDP önünde nöbet tutan acılı anne Zümrüt Salim de, “Evladımdan ayrı geçen bayramların sayısını bile unuttum. Ben bu bayramda oğlumu yanımda istiyorum. Oğlum devlete teslim ol. Bu bayram bize gel. Çocuklarımız gelmeden bize bayram yoktur. HDP'ye sesleniyorum, evladımı Kur'an kursundan nasıl götürdüler ise öyle getirsinler. Oğlumu bekliyorum. Onu almadan da buradan ayrılmayacağım. Kim ne derse desin, burada ölürüm yine de evladımı almadan gitmeyeceğim Oğlum Hamza, sen neredeysen benim sesimi duyuyorsan eve dön. O yol senin yolun değil” diye oğluna seslendi.