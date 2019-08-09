Bayram alışverişi sırasında kaybolan kız çocuğu bulundu
Van’ın Başkale ilçesinde çarşı merkezinde ailesinin yanındayken bir anlık dalgınlık sonucu kaybolan 9 yaşındaki Şevval Turgut bulundu.09 Ağustos 2019 Cuma 17:19
Van’ın Başkale ilçesinde çarşı merkezinde ailesinin yanındayken bir anlık dalgınlık sonucu kaybolan 9 yaşındaki Şevval Turgut bulundu.
Başkale ilçesine bağlı Koçdağı Mahallesi’nde yaşayan aile, kızlarıyla birlikte ilçe merkezine bayram alışverişine geldi. Alışveriş sırasında ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu kaybolan küçük çocuk, zabıta ekiplerinin yoğun arama çalışmasının ardından bulundu.
Küçük kız, kendisine ikram edilen yemeğin ardından babası Cebrail Turgut’a teslim edildi.
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