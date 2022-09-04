Bayram Ali Öztürk Hocaefendi şehit edileceğini böyle açıklamıştı!

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İsmailağa Camii'nde sabah namazından sonra sohbet verirken uğradığı saldırı ile şehit olan Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, şehadet yıldönümünde dualarla anıldı.

16 yıl önce şehadet mertebesine ulaşan Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin sağlığındaki bir sohbetinde şehit edileceğini açıkladığı videosu gündem oldu.

Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, Hızır Ali Muradoğlu Hocaefendi'nin şehadetini anlattığı sohbetinde, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ey Hızır Efendi'yi vuranlar. Biz de şehadete hazır çok hoca var. Zaten orada bendim hedef, Hızır Efendi değildi. Sonradan Zaman gazetesi yazdı. İsmi B ile başlayan Hoca vurulacaktı, yanlışlıkla Hızır Hoca vuruldu. Hala önlem alınmış da değil.

Bu dava garip geldi garip gidiyor. Ama "Bu davaya gönül verenlere ne mutlu" diyor Peygamber Efendimiz (SAV).