Bayram Ali Hoca şehadetinin 17. yılında rahmet ve dualarla anılıyor! Sır perdesi hâlâ aralanmadı

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Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, 2006 yılında İsmailağa Camii’nde sabah namazının ardından verdiği vaaz esnasında şehit edildi. Aradan geçen 17 yıla rağmen katil Mustafa Erdal’ın kim tarafından yönlendirildiği, hangi odakların hizmetinde olduğu hâlâ ortaya çıkarılamadı. Pensilvanya şarlatanı Fetullah Gülen’in; dinlerarası diyalog fitnesinin eleştirdiği için şimşekleri üzerine çeken ve Öztürk’e yönelik hain saldırı hep bir muamma olarak kaldı.

Son nefesine kadar İslam’ın yeryüzüne hakim olması için uğraşan Bayram Ali Hoca, 1 Mart 1952 tarihinde Trabzon’nun Of ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğu Adapazarı’nda geçen Öztürk, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Farsça, Arapça, Osmanlıca, İngilizce ve Fransızca bilen Bayram Hoca, devlet kütüphanelerinin birçoğundan daha büyük bir kütüphaneye sahipti. 3 Eylül 2006 günü Öztürk, sabah namazından sonra verdiği sohbette, cemaatin arasında bulunan Mustafa Erdal isimli bir caninin kalbinin üzerine sapladığı 34 santimlik bıçak darbesiyle ruhunu Rahman’a teslim etti.

FETÖ’cüler sümen altı etti

Olayın arkasındaki sır perdeleri 17 yıldır aydınlatılmadı. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma, yılan hikayesine döndü. Öztürk’e saplanan bıçağın çok profesyonelce kullanıldığı tespit edilmesine rağmen, katil Erdal “meczup” ilan edilerek olay kapatıldı. İlk olarak Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı’nda FETÖ’ye bağlı savcılar tarafından bekletilen dosya, Özel Yetkili Savcılar Süleyman Pehlivan, Cihan Kansız ve Salim Duran tarafından hasıraltı edildi. Aradan geçen koca yıllara rağmen işlem yapılmadı. Katil Erdal’ın HTS kayıtları bile dosyada yer almadı. FETÖ’nün yargıdaki merkez yapılanması olan Özel Yetkili Mahkemeler, 17/25 Aralık sonrası kapatıldı. FETÖ üyesi savcılar ise meslekten men edildi. Dosyaya bakan FETÖ’cü savcı Süleyman Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanırken Cihan Kansız ve Salim Duran firari durumda.

Diyalog fitnesine karşıydı

İyi bir entelektüel olan Bayram Ali Öztürk, bir sohbetinde “Batıda diyalog miyalog, dinlerarası diyalog konuşuluyor. Bana bak, benimle dalga geçme. Önce tarihte haksız yere döktüğün kanların hesabını ver, ondan sonra gel benimle konuş” demişti. Öztürk başka bir konuşmasında ise Hıristiyan ve Yahudilerle diyaloğun çirkin şeyler olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: “Peygamber Efendimizin alternatifi yoktur. Getirmiş olduğu sistemin alternatifi yoktur. (…) Dün bir kitap aldım Cizvitler isminde. Bu Hıristiyanlıkta bir tarikat. Cizvit tarikatı. Çok eski bir Hıristiyan cemaati. Kitabı yayımlanan ve doktora tezi yapan adam, dinlerarası diyaloğun temsilcisidir. Nedir bu Hıristiyan tarikatı? Bugün Batı’nın kafasını, anlayışını ve düşüncesini yönlendiren bir cemaat bu. Bu cemaatin başı İgnatius. Yüzyıllar önce dinlerarası diyalog tezini ilk defa geliştiren de gavur İgnatius.”

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Kirli tezgahı Akit ifşa etmişti

Akit, şehit Bayram Ali Hoca cinayeti dosyasının FETÖ’cü yargı mensupları tarafından sümen altı edildiğini ortaya çıkarmıştı. 3 Eylül 2016 tarihinde, “Cinayeti FETÖ’cüler karatmış” başlıklı haberinde konuyu gündeme taşıyan Akit, şu ifadelere yer vermişti: “FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve örgütünün tertiplediği ‘Dinlerarası diyalog’ fitnesine karşı sert sözler sarf eden Bayram Hoca’nın dosyasına bakan hakim ve savcıların, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü sonrası düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan Yargıtay Üyesi Süleyman Pehlivan, hakkında yakalama kararı çıkarılan Savcı Salim Duran ve firari Savcı Cihan Kansız olduğu tespit edildi.”