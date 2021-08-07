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Teknoloji Bayraktar TB3 ABD medyasını salladı... "Türkiye önemli bir caydırıcı güce sahip olacak"
Teknoloji

Bayraktar TB3 ABD medyasını salladı... "Türkiye önemli bir caydırıcı güce sahip olacak"

ABD'li haber sitesi Defense News, geliştirme çalışmaları devam eden ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'ya iniş-kalkış yapması planlanan Bayraktar TB3'ün devreye girmesiyle Türkiye'nin önemli bir caydırıcı güce sahip olacağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 11:07:00 -
Bayraktar TB3 ABD medyasını salladı... "Türkiye önemli bir caydırıcı güce sahip olacak"

Türkiye'nin insansız hava araçları dünya basınında yer almaya devam ediyor. Geliştirme çalışmaları süren Bayraktar TB3, ABD'nin önemli savunma sitelerinden birine konu oldu.

ABD'nin önemli savunma haberleri sitesi "Defense News", geliştirme çalışmaları süren TB3'ün devreye girmesiyle Türkiye'nin önemli bir caydırıcı güce sahip olacağının altını çizdi. Haberin başlığında Türkiye'nin denizde savaş uçağı filosu oluşturduğu vurgusu yer aldı.

"TB3 bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak"

TB3'lerin Türkiye'nin önemli savaş gemisi projelerinden olan TCG Anadolu ile birlikte görev yapacağı da haberde yer alan önemli başlıklardan biri oldu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın "TB3 bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak" sözüne de vurgu yapan haber sitesi, TB3'ün 2022'de gökyüzüyle buluşacağını belirtti.

Haberin detayında TB3'lerin kanatlarının katlanabileceği ve gemide 30 ila 50 SİHA'nın konuşlanabileceği, bin 450 kilogram ağırlığa araçların ve maksimum uçuş süresinin 24 saat olacağı yazıldı.

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