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Teknoloji Bayraktar TB2'nin başarısı Rusları hırslandırdı
Teknoloji

Bayraktar TB2'nin başarısı Rusları hırslandırdı

Bayraktar TB2'nin sahadaki başarısını gören Rusya SİHA çalışmalarına bütün yönleriyle hız verdi. Ruslar SİHA'larda kullanmak için küçük boyutlu güdümlü bombalar üzerine çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 04:20:00 -
Bayraktar TB2'nin başarısı Rusları hırslandırdı

Rusya, SİHA’lar ve uçaklar tarafından kullanılması planlanan küçük boyutlu güdümlü bombalar üzerine çalışmalara başladı.

Projenin yalnızca SİHA’lar için değil, operasyonel-taktik havacılık için de çok önemli bir yere sahip olduğu düşünülüyor.

İzvestiya’nın haberinde söz konusu bombalarının yabancı muadillerine kıyasla üstün olduğu iddia ediliyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada ordu ekipmanların yüzde 70,1'inin yeni olduğunu ve Rus stratejik nükleer kuvvetlerinin modernizasyon seviyesinin yüzde 86 olduğunu belirtmişti.

Rus savunma sanayii unsurları son dönemde Suriye’de, Libya’da ve Karabağ’da sıcak çatışmalarda kullanılmış olup Türk ürünlerine karşı birçok eksikliğini tespit etme imkanı buldu. Bu durum da ordu modernizasyonuna yönelik çalışmalara daha da önem verilmesini tetikledi.

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