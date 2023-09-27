Bayraktar TB2 SİHA'lar için bomba haber paylaşımı: BAYKAR üretim dikkat çekici gelişmeyi ve rakamı açıkladı
BAYKAR’ın üretim kapasitesi, son 1 yıl içerisinde dikkat çekici bir şekilde arttırıldı. Dünyanın dikkatini çeken açıklamayı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı. Bayraktar TB2 SİHA'lar ile ilgili bomba bir haber gündeme geldi. Artık TB2'leri herkes kullanabilecek.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB2’nin bugüne kadar 32 ülkeye ihraç edildiğini belirtirken, Suudi Arabistan’la imzalanan AKINCI sözleşmesinin tutarının da 3 milyar dolardan fazla olduğunu açıkladı.
Bloomberg’e konuşan Bayraktar, 27 bin feette 20 saat uçabilen ve 100-120 kilogram ağırlık taşıyabilen ve yalnızca 650 kilogram ağırlığındaki Bayraktar TB2’nin bugüne kadar dünyada en çok hava savunma silahını ve tankını imha eden sistem olduğunun altını çizdi.
Üretimi yapılan Bayraktar TB2’lerin sayısının 500’ü aştığını söyleyen Bayraktar, son 20 yılda şirket gelirlerinin yüzde 82’sinin ihracattan geldiğinin altını çizdi. Bayraktar, üretim kapasitesinin de son 1 yılda yüzde 50 arttığını belirtti.
Bayraktar TB3’ün menzili açıklandı
Baykar, yakın gelecekte Türkiye’nin ilk silahlı insansız hava aracı taşıyan savaş gemisi TCG Anadolu’dan havalanabilecek iki gelişmiş aracın seri üretimine başlayacak.
Bayraktar TB2’nin daha fazla havada kalan, daha fazla yükselebilen ve ağırlık taşıyabilen modeli Bayraktar TB3 için Baykar’ın önündeki hedef 2024. savunmasanayist'e göre: Bu tarih aynı zamanda şirketin insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın seri üretime başlayacağı yıl. Şirket, bu iki uçakla Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya kadar olan pazarlardaki payını genişletmeye çalışıyor.
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TB2’nin bugüne kadar 32 ülkeye satıldığını, bunun yanı sıra Avrupa’dan ve Uzakdoğu’dan ülkelerin de bu uçaklarla ilgilendiklerini anlatan Bayraktar, gemiden desteksiz kalkıp inebilecek Bayraktar TB3’ün 1000 deniz mili yani 1900 km menzili olacağına değindi.
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