Bayraktar TB2 SİHA'dan gururlandıran başarı

Güvenlik güçleri tarafından 270 bin saati aşkındır kullanılan Bayraktar TB2 S/İHA sistemi Fırat Kalkanı Harekatında kullanıldı, özellikle Zeytin Dalı Harekatında 5300 saat zorlu meteorolojik şartlarda görev yaptı. Barış Pınarı Harekâtında da başarıyla görev Bayraktar TB2 S/İHA sistemleri son olarak Bahar Kalkanı Harekâtı’nda kullanıldı ve yapılan bütün görevlerin yüzde 80’inden fazlasını başarıyla tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterinde halihazırda 228 adet mini İHA 100.000+ uçuş saatini tamamladı. Ayrıca Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra Azerbaycan, Katar ve Ukrayna ordularında kullanılan 122+ adet Bayraktar TB2 S/İHA 270.000 saati aşkın uçuş icra etmiş durumda.

Baykar Savunma tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan 350+ İHA platformu 370.000 saati aşkın uçuş gerçekleştirerek Türk havacılık tarihinde önemli bir ilke imza atmış oldu.

110+ SİHA envanterde

Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi.

2015’te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı envanterindeki Bayraktar TB2 İHA sistemi ile birlikte şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 S/İHA, 270 bin uçuş saati ile güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Bayraktar TB2S SİHA geliyor

Baykar Savunma mühendisleri tarafından Bayraktar TB2 SİHA platformu üzerinden geliştirilen Bayraktar TB2S SİHA’ya SATCOM anten entegrasyonu yapıldı. SATCOM üzerinden yapılan bağlantı sayesinde S/İHA’lar görüş hattı (LOS) bağlantının getirdiği menzil kısıtından kurtularak teorik olarak bağlanılan uydunun kapsama alanı kadar geniş bir alanda yer kontrol istasyonu ile iletişim kurabiliyor ve daha geniş bir alanda, daha yüksek menzilde görev yapabiliyor.

Yakın bir zamanda SİHA’lar kullanılan elektro optik kamera konusundaki ambargolar ile gündeme gelmiş, kısa bir sürede ASELSAN CATS’in entegre ettiği sistemler test edilmişti.

TB2S SİHA’nın henüz resmi lansmanı yapılmadığı için hangi SATCOM’un kullanıldığı bilinmiyor. Ancak yerli olarak CTech firmasının ürettiği SATCOM sistemi bulunuyor. Bu nedenle ambargo tehlikesi olmadığı değerlendirilebilir.