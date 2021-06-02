Bayraktar fahiş fiyata dikkat çekti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Mayısta, üretici ve market arasında fiyat farkı en fazla yüzde 305,11 ile karpuzda görüldü” ifadesini kullandı. Bayraktar, mayıs ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi. Mayısta markette 18, üreticide 10 üründe fiyat artışı olduğunu, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü yaşandığını, markette 2, üreticide ise 10 üründe fiyatlarda değişim meydana gelmediğini aktaran Bayraktar, mayısta market fiyatlarında en fazla fiyat artışının yüzde 31,95 ile havuçta, en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 62,98 ile sivri biberde olduğunu, nohut ve yumurta fiyatında değişim görülmediğini vurguladı. Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkına da değinerek, şunları kaydetti: “Mayısta, üretici ve market arasında fiyat farkı en fazla yüzde 305,11 ile karpuzda görüldü. Fiyat farkı kabakta yüzde 239,85, salatalıkta yüzde 236,44, patlıcanda yüzde 237,75, sütte yüzde 231,14, nohutta yüzde 219,08, kuru soğanda yüzde 215, yeşil soğanda yüzde 200 oldu.”