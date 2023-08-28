Bayraktar duyurdu! Türkiye ile Suudi Arabistan dev rezervler için anlaştı

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Mutabakat zaptı ile başta madencilik alanında olmak üzere karşılıklı yatırımların önünün açılması hedefleniyor.

Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar şunları kaydetti:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Görüşme sonrası imzaladığımız mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir iş birliğinin önünü açmış olduk." dedi.



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