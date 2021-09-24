Bayraktar DİHA 2022’de seri imalata geçiyor

TEKNOFEST’te görücüye çıkan Bayraktar DİHA, dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyeti sağlıyor. 150 kilometreye kadar haberleşme menziline sahip olan araçta, sensör füzyonu yardımlı tam otonom iniş, kalkış ve seyir özelliği de bulunuyor. Bayraktar DİHA’nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor.

DİHA’ları “Baykuş” uçuracak

Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek, Bayraktar DİHA’nın pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanarak hem deniz platformlarında hem de karakollarda veya birlikler içerisinde konuşlanarak bu pist ihtiyacını ortadan kaldırıp uçuşu gerçekleştiren bir hava aracı olduğunu söyledi. Kalkış ve inişini üzerinde bulunan 4 adet elektrik motoruyla gerçekleştirdiğini belirten Özbek, “Daha sonra arkasındaki içten yanmalı benzinli motoruyla da normal seyrini gerçekleştiriyor. Bu şekilde hibrit bir yapıya sahip olması nedeniyle de herhangi bir elektrikli hava aracının sahip olamayacağı kadar uzun şekilde 12 saate kadar havada kalabiliyor” diye konuştu. Bu arada Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Araçları’nda (DİHA) kullanılabilen ve Bayraktar DİHA ile test edilen yerli motor “Baykuş”, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te sergileniyor. Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin “Baykuş ismini verdiğimiz diğer iki motor da İHA’larda kullanılabilen küçük, iki zamanlı, iki silindirli motorlar. Motorlardan biri 6 diğeri 12 beygir” diye konuştu.