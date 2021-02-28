Bayraktar: Devletimiz bile bizi bilmezken İsrail kapımızı çaldı

İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "İnsansız Hava Aracı teknolojisi konusunda biz İsrail'den daha iyi konumdayız. Tarih veriyorum daha Baykar'ı kimse bilmezken, Türkiye devletinin hiç bir kurumu bizi bilmezken, İsrail bizi buldu. Heronları Türkiye'ye satan firma 2004 yılında bize gelip biz size inanıyoruz. Sizinle gizli ya da açık olarak ortağınız olalım dediler. Bizim o zaman daha geliştirdiğimiz bir İHA bile yok. Biz savunma sanayi alanında büyük bir fark attık. Şu an ismini bile bilmediğiniz sistemler üretiyoruz. 17 yıl önce koridorlarında bile dolaşamayacağınız şirketler bizi muhatap alıyor." dedi.