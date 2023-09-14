Bayraktar AKINCI TİHA’na entegrasyon edilen Türk yerli SİHA’larının yeni pençesi artık sahada

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. GÖZDE, Türk SİHA’larının yeni pençesi olacak.

Türk savunma sanayii bünyesinde, güdümlü mühimmat çalışmaları son hızla devam ediyor. Kısa süre önce TOLUN Mühimmatı’nın ilk ihracatını duyuran ASELSAN, bu alanda yeni bir başarıya imza attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN bünyesinde ve TÜBİTAK-SAGE işbirliği ile geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti’nin ilk teslimatı gerçekleştirildi. F-16 savaş uçakları için tasarlanan GÖZDE’nin Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)’na entegrasyon çalışmaları başarıyla sürdürülmektedir.

Görev yaptığı coğrafyalarda her daim sivillerin zarar görmemesini önceliği olarak belirleyen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hassas vuruş kabiliyeti, GÖZDE Güdüm Kiti ile daha üst seviyeye çıkarılmış oldu.

Harp başlığı olarak Mk-82 bombasını kullanan GÖZDE Güdüm Kiti, GPS/INS navigasyon sistemleri ve lazer arayıcı başlık ile 3 metreden hassas vuruş kabiliyetine sahip. Yüksek hızla seyir halindeki hareketli hedefleri de vurabilen GÖZDE, ayarlanabilir yükseklikte infilak edebiliyor.

Güdümlü mühimmat çalışmaları hızla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk savunma sanayii sektörü, ihtiyaç duyulan her türlü mühimmatın geliştirilmesi yönünde çalışmalarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren mühimmatların, özellikle ‘Combat Proven’ statüsüne ulaştıktan sonra ihracat arenasında da boy gösterdiği gözlemleniyor.

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Türkiye son 8 yıllık dönemde, özellikle SİHA ihracatlarının da etkisiyle 40’tan fazla ülkeye mühimmat ihracat etme başarısı gösterdi.