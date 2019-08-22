0553 313 94 23

Bayraklı’nın perileri yeni sezona hazırlanıyor

Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlarken, geçtiğimiz sezon katıldığı play-off grubundan finale kadar çıkarak büyük başarı yakalayan Bayraklı’nın perileri bu yıl da gözünü yine finale dikti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
Bayraklı’nın perileri yeni sezona hazırlanıyor

Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlarken, geçtiğimiz sezon katıldığı play-off grubundan finale kadar çıkarak büyük başarı yakalayan Bayraklı’nın perileri bu yıl da gözünü yine finale dikti.


Antrenör Muhammet Ali Güntürk yönetiminde çalışmalarına başlayan Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımının teknik ekibi, geçtiğimiz sezona oranla kadrosunda büyük değişikliğe gitti. Bayraklı’nın perilerine bu sezon Güre Belediye’den Fahriye Bayraktar, Botaş’tan Aylin Darınç, Elazığ İl Özel İdare’den Deniz Üstün, Bursa BŞB’den Hande Kuzu ve Çankaya’dan İlayda Tokmak katıldı. Yabancı transferinin gerçekleşmesi ile de kadro tamamlanacağı ifade edildi. Pazartesi gününden itibaren Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda antrenmanlara başlayan Bayraklı’nın perileri, bir yandan yeni sezon hazırlıklarını yaparken, bir yandan da güç depoluyor. Çalışmalarını yeni teknolojik antrenman metotlarından faydalanarak yapan takım, 22 Eylül’deki Federasyon Kupası’na kadar aralıksız çalışmaya devam edecek.


Federasyon kupasıyla sezona başlayacak yeni ekiple ligin üst sıralarını hedeflediklerini belirten takım kaptanı Seda Aydın, “Geçtiğimiz sezon ligi hiç beklemediğimiz bir yerde bitirdik. Çok iyiydi bizim için final oynamak. Çıkabilirdik; ama inşallah bu sene geçen seneden bir adım önde bitirebildiğimiz en üst seviyede bitirmek istiyoruz” dedi.


Takımına sakatsız bir sezon ve başarı dileyen Antrenör Muhammet Ali Güntürk da, "Bu yıl yaptığımız revizyonla takımı biraz daha gençleştirdik, biraz daha hızlı bir organizasyon kuralım dedik. Geçen sezon play-off ve final four oynayalım niyetiyle başlamıştık. Final oynandı. Hayırlısı ile inşallah aynı hedeflerle ve bu gençlerimizle büyük başarılar elde etmek istiyoruz. 22 Eylül’de federasyon kupası oynayacağız. Kuraları 27 Ağustos’ta çekilecek. Yeni yönetim, yeni oyuncular ile Bayraklı’ya en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis'te ilaç kaçakçılığı operasyonu
    1. Kilis'te ilaç kaçakçılığı operasyonu
    2. Kız çocuğuna tacizden gözaltına alındı
    3. Tüketici güven endeksi arttı
    4. Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı!
    5. Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı
    6. Emet’in düşman işgalinden kurtuluşu..
    7. GKV’de ‘Eğitimde Program Geliştirme..
    8. Tosunu eğittiği için fenomen oldu,..
    9. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den..
    10. Karikatürlerle “Süleyman Demirel”
    11. Dev teknoloji şirketleri katil..
    12. "Milletin Kapısı" vatandaşın hizmetinde
    13. Uzman psikolog Sönmez: “İntiharın..
    14. Yangına hassas alanlara ateşe..
    15. Limyra Antik Kenti'nde 50. sene kazıları
    16. Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6..
    17. Hayallerini olimpiyat şampiyonluğu..
    18. Alışverişte yabancı bereketi
    19. "Kupayı kaldırmak istiyoruz"
    20. Türkiye’nin iyilik elçileri engel..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal