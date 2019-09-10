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Bayraklı’dan Avrupa Şampiyonası’na

Dünya Tekvando Federasyonu Başkanlık Kupası Avrupa ayağında 3’üncü olarak Milli Takım’a seçilen Bayraklı Belediyesi sporcusu Faikcan Memiş, bu kez de İspanya’da Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda ülkemiz adına yarışacak.

10 Eylül 2019 Salı 10:35
Bayraklı’dan Avrupa Şampiyonası’na

Dünya Tekvando Federasyonu Başkanlık Kupası Avrupa ayağında 3’üncü olarak Milli Takım’a seçilen Bayraklı Belediyesi sporcusu Faikcan Memiş, bu kez de İspanya’da Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda ülkemiz adına yarışacak. Bayraklı’nın gururu Faikcan’ın hedefi önce Avrupa şampiyonluğu sonra olimpiyatlara katılabilmek.


Bu yıl şubat ayında Antalya’daki müsabakalarda gösterdiği üstün başarıyla 14 yaşında Milli Takım seviyesine yükselen Bayraklı Belediyesi sporcusu Faikcan Memiş, bugüne kadar kazandığı 13 madalyaya yenilerini eklemek için İspanya’daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na gidiyor. 1-3 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Castellon bölgesindeki Marina D’or kentinde gerçekleştirilecek müsabakalara iyi hazırlandığını, Türkiye’yi ve Bayraklı’yı en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen milli sporcu Memiş, "Kendime güveniyorum. Başaracağıma inanıyorum" dedi.



"Bu başarıları hiç hayal etmemiştim"


İspanya için hazır olduğunu söyleyen Memiş, "Antalya’daki müsabakalardan sonra kendime daha fazla güvenim geldi. Oradaki performansım bana Milli Takım’a seçilme şansı getirdi ve ben de bunu İspanya’da en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Artık hedeflerimi daha da yükselttim. Tekvandoya ilk başladığımda sadece bir spor veya hobi olduğunu düşünüyordum. Bu başarıları hiç hayal etmemiştim ama şimdi daha farklı düşünüyorum ve gelecekte Bayraklı’yı, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Bunun için de çalışmalarımıza Bayraklı Belediyesi çatısı altında hocalarımızla devam ediyoruz" diye konuştu.



"Milli takımlara her yıl sporcular yetiştirmek istiyoruz"


Yaklaşık 4 yıldır Faikcan ile birlikte eğitimler yaptığını belirterek, milli sporcudaki gelişimin kısa sürede farkına varıldığını ifade eden eğitmen Ali Demirci ise, "Faikcan gibi yetenekli çocuklarımız onun yolunu takip edecekler. Önümüzdeki yıllarda da yeni sporcularımızla milli takımlar düzeyinde sporcular yetiştirerek, Bayraklı’yı ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyoruz. Bize bu imkanı tanıyan Bayraklı Belediyesi ve başkanımız Serdar Sandal’a da destekleri için ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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