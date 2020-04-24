Bayraklı’da miniklere 23 Nisan sürprizi

Bayraklı Belediyesi, Amerika’da yaşayan Türk hayırseverler tarafından kurulan Türkiye’ye Köprü Vakfı iş birliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, dar gelirli ailelerin çocuklarına sürpriz hediyeler dağıttı.

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik açıdan imkanları kısıtlı olan kesimlerinde yaşayan dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla Amerika’da kurulan Türkiye’ye Köprü Vakfı, Bayraklı Belediyesi ile iş birliği yaptı. Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış ve tamamı gönüllülerden oluşan sivil toplum kuruluşu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan çocukları unutmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu özel günde hediye çantaları hazırlayan ekipler, miniklerin sevincine sevinç kattı.

Amerika ile Türkiye arasında yardım kampanyaları düzenleyerek, ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlayan vakıf, ‘Türkiyemi çok seviyorum’ kampanyası kapsamında Bayraklılı minikleri sürpriz hediyelerle sevindirdi. Bayraklı Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin çeşitli mahallelerindeki dar gelirli ailelerin çocuklarına ulaştırılan çantaların içinde miniklere şapka, ayıcık, su matarası, yap-boz, kırtasiye malzemeleri, balon, Nutuk kitabı ve Türk bayrağı gibi çeşitli hediyeler verildi. Sürpriz karşısında miniklerin mutluluğu yüzlerine yansırken, çocuklar ve aileleri emeği geçenlere teşekkür etti. Kampanya kapsamında Bayraklı’da 500 çocuğa ulaşılacak.