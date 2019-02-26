Bayraklı’da CHP ve İYİ Parti tek yürek

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Sandal, İYİ Parti Bayraklı ilçe yöneticileriyle bir araya gelirken, görüşmede, CHP ve İYİ Parti’nin Bayraklı’da tek yürek çalışmalar yaptığı vurgulandı.

Millet İttifakı’nın Bayraklı Belediye Başkan Adayı CHP’li Serdar Sandal, yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. İYİ Parti Bayraklı ilçe yöneticilerini ağırlayan Sandal, burada yöneticilerle ittifakı değerlendirdi. Ziyarette, CHP ve İYİ Parti’nin Bayraklı’da önemli çalışmalara imza attığı vurgulandı.

Serdar Sandal, daha sonra sırasıyla Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu, Diyarbakır Erenler Derneği, Erzurum Dörtler Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Doğançay seçim bürosunun açılışını yapan Sandal, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcileri ile de buluşarak, başkan seçildiğinde hayvan haklarına saygılı olacaklarına dair bir protokol imzaladı. Protokol imza törenine; HAYTAP gönüllüleri ile birlikte katılan "Bella" ismindeki sevimli köpek ise ilgi odağı oldu.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ile İYİ Parti ilçe yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde konuşan Serdar Sandal, Bayraklı için çok önemli projeler hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde bu projeleri kamuoyuna tanıtacaklarını vurguladı.

Sandal şöyle konuştu:

"Bayraklımız için çok önemli projelerimiz var. Mesela Bayraklı’nın denizle bağlantısını koparan demir yolunun yeraltına alacağız. Bunun dışında önemli finansman gerektiren çok özel projelerimizi açıklayacağız. Size bir müjde vereyim. Büyükşehir adayımız Tunç Soyer ile bir araya geldik ve 5 büyük projemiz için kendisinden destek söz aldık. Bu dönem arkamızda öyle devasa bir güç var ki Bayraklı bu projelerle tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline gelecek. Büyükşehir belediyesi ile iş birliği yapacağız; yani arkamızda ’tunç’ gibi bir başkan var."