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Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü sezonu açtı

Spor alanında gençlere büyük destek veren Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, sporcuların ve ailelerin katıldığı bir törenle sezonu açtı.

08 Eylül 2019 Pazar 10:53
Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü sezonu açtı

Spor alanında gençlere büyük destek veren Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, sporcuların ve ailelerin katıldığı bir törenle sezonu açtı. Etkinlikte sporcular, gösterileriyle geceye renk kattı.



Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda düzenlenen törene Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hamza Işık, Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın, sporcular ve aileleriyle birlikte kulüp yöneticileri katıldı. Etkinlikte, çeşitli branşlarda başarı gösteren sporcuların görüntülerinin yer aldığı video gösterimi yapıldı. Daha sonra futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş ve masa tenisi sporcuları gösterileriyle izleyenlerin beğenisini kazandı.



“Branş takımlarımızın önünü açacağız”


Yönetim kurulu üyeleri ve eğitmenlerin de tanıtıldığı törende konuşan kulüp başkanı Hamza Işık, “Branş takımlarımızın önünü açacağız ve başarılı sporcular yetiştireceğiz. Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal’ın çok önemli bir sloganı var; ‘Bayraklı, dünya çocuklarının ve gençlerinin merkezi olacak.’ Bizler de bu doğrultuda çıktığımız yolda çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmeyi kendimize asli bir görev olarak alıyoruz. Spor, sadece spor yapmak demek değil. Spor, farklı bölgelerden insanları ortak noktada buluşturan önemli bir unsur Asli görevlerimizden biri de gençlerimizi sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak, maruz kaldıkları baskı, zulüm ve tacizlerden korumak, onları güvenli bir ortamda tutmak. Bugün burada Avrupa Şampiyonası’na katılacak tekvandocumuz, güreşte derece alan sporcularımız, basketbolda geçen yıl 1. ligde play off’ta mücadele etmiş takımımız, alttan yetişen başarılı sporcularımız var. Voleybolda, basketbolda, futbolda, tekvandoda, güreşte, masa tenisinde branş takımlarımızın önünü açacağız ve başarılı sporcularımızın yetişmesine gayret göstereceğiz” diye konuştu.



“Nitelikli gençler yetiştireceğiz”


Bayraklı’da iyi yetişmiş, nitelikli, çağdaş, aydınlık, özgürlükçü, eşitliği ve adaleti arayan bireylerin yetişmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın ise, “Görüyorum ki, Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü sporla çok sayıda çocuğa dokunmayı başarmış ve dokunmaya da devam ediyor. Amatörden profesyonele ulaşabileceğimiz tüm çocuklara destek olmak ve onları sporla kazanmak niyetindeyiz. Tüm planlarımız da bu yönde. Çocuklarımıza, gençlerimize dokunabilmemiz için spor kulübümüz bizim için çok önemli. Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal’ın çocuk ve gençlik vizyonu çok geniş. Stratejik planımızı da bu yönde yapıyoruz. O nedenle çok mutlu ve gururluyum. Bayraklı’dan geleceğe, memlekete nitelikli, iyi eğitim almış, sporla, kültürle, sanatla yoğrulmuş,genç nesiller yetiştireceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Onlara her konuda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:53
  1. sanat
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