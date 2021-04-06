Bayrakçı: Tabi Rusya ile yakınlaşacağız geri zekalı

ABD yönetiminin, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz'i yaptırım listesine almasına SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı sert tepki gösterdi.

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bayrakçı, "Türk milleti adına size bir şey söyleyeceğim. Kanıma dokundu. Türk milletinin bir ferdi olarak söylüyorum, ABD bizim güneyimizde kafasına göre bir devlet kurup bizim haklarımızı hiçe sayıp, Türkiye'yi hafife alacak ve biz Rusya ile yakınlaştık diye bize hava atacak. Hadi oradan olum senin havan bitti. Yiyorsa ayrıca gel buraya, terbiyesiz herifler. Tabi Rusya ile yakınlaşacağız geri zekalı sen bizi adam yerine koymuyorsun." dedi.