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Aktüel Baymak'a TSE onaylı güvenli üretim belgesi
Aktüel

Baymak'a TSE onaylı güvenli üretim belgesi

Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak: -"Çalışmalarımızın TSE tarafından tescillenmesi bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:05:41 -
Baymak'a TSE onaylı güvenli üretim belgesi

İSTANBUL (AA) - Baymak, pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren gerçekleştirdiği sosyal mesafeli güvenli üretim koşulları sayesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi"nin sahibi oldu.

Baymak'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Türk Standartları Enstitüsü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli düzenlemeleri yaparak önlemlerini alan şirket ve kurumları güvenli üretim belgesi ile tescillemeyi sürdürüyor.

Baymak, son teknolojilerle donatılmış üretim tesislerinde aldığı sıkı güvenlik önlemleri ile kendi sektöründe "COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazanan öncü şirketlerden biri oldu.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Baymak, üretim kanadı çok güçlü bir şirket. Tasarruflu, yüksek verimli ve son teknolojiye sahip geniş ürün gamımızı Çin'den Uruguay'a kadar uzanan bir coğrafyaya ihraç ediyoruz. Pandeminin ilk gününden itibaren salgının üretime olumsuz etki etmesini engellemek, çalışma arkadaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi için çok sıkı tedbirler aldık. 'Maske, mesafe ve hijyen' temel ilkesini üretim tesislerimiz başta olmak üzere, genel merkezimizin her alanında, bayilerimiz ve yetkili servislerimizin değdiği her noktada büyük bir disiplinle hayata geçirdik. Bu dönemde birinci önceliğimiz çalışma arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını güvence altına almak için çalışmak oldu. Tüm bu çalışmalarımızın TSE tarafından tescillenmesi bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı."

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