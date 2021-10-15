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Teknoloji Baykar'dan gururlandıran paylaşım
Teknoloji

Baykar'dan gururlandıran paylaşım

Baykar Savunma, yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'nın Edirne Keşan'da çekilmiş fotoğrafını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 21:11:00 -
Baykar'dan gururlandıran paylaşım

Baykar Savunma, Türkiye'nin ürettiği ve dünya çapında birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin fotoğrafını paylaştı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çekilen fotoğraf, "Anlık Bayraktar TB2, Keşan" sözleriyle paylaşıldı.

Selçuk Bayraktar paylaşımı "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle alıntıladı.

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