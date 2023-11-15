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Gündem Baykar’dan flaş Gazze kararı
Gündem

Baykar’dan flaş Gazze kararı

Yeniakit Publisher
2023-11-15 14:27:00 - 2023-11-15 14:41:33
Baykar’dan flaş Gazze kararı

Baykar'dan Gazze'ye 286 Milyon liralık insani yardım gerçekleştirdi.

Baykar’ın, Gazze'ye yönelik gerçekleştirmeyi duyurduğu 286 milyon liralık insani yardım AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı’na nakdi bağış olarak teslim edildi. Yapılan bağışla birlikte Filistinli mazlumlara gönderilmesi hedeflenen yardım paketinde; gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarını kapsayan insani yardım malzemeleri yer alacak.

İsrail işgali altında bir insanlık dramının yaşandığı Gazze'ye yönelik insani yardım ulaştırmak için harekete geçen Baykar, 286 milyon liralık yardım yapacağını duyurmuştu. Baykar tarafından Gazze için yapılan 286 milyon liralık bağış, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) teslim edildi. Gerçekleştirilen bağışla birlikte AFAD ve TDV koordinesinde Gazze'de yaşayan Filistinli mazlumlara acil olarak gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarının yer aldığı insani yardım malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor.

“Sessiz kalmak katliamlara ortak olmaktır”

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 20 Ekim’de sosyal medyadan Gazze’ye yardım edebilmek için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Gazze'de yaşananların insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" diyerek, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerektiğinin altını çizmişti. 

Uluslararası topluma “katliamı durdurun” çağrısı

İsrail'in sivil ve masum Filistinlilere yönelik eylemlerini kınayan Selçuk Bayraktar, uluslararası toplumu Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye çağırmıştı.

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