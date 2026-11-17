Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, şüphelilerin internet ve sosyal medya aracılığıyla, devlet büyüklerine yönelik yapay zeka ile oluşturulmuş görseller kullanarak “petrol, borsa, Baykar gibi yatırımlar” vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Tespitler üzerine 17 Kasım'da Mardin merkezli 11 ilde 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi; 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmada belirlenen çok sayıda dolandırıcılık eylemi arasında, Derik ilçesinde ikamet eden bir kişinin 1 milyon 63 bin 879 lira dolandırılması da bulunuyor.

Paraların kriptoya çevrildiği belirlendi

Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paraları kripto para borsaları üzerinden kriptoya çevirdiği belirlendi. Banka hesaplarının 1 Eylül 2025 - 1 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan 4 aylık dökümü incelendiğinde, kaynağının dolandırıcılık olduğu işlem açıklamalarından anlaşılan yaklaşık 95 milyon liralık işlem hareketliliği görüldü.

Operasyon Kırşehir'de 4, Adana'da 3, Balıkesir'de 3, İstanbul'da 3, Trabzon'da 2, İzmir'de 2, Antalya'da 2, Sakarya, Tekirdağ, Giresun ve Siirt'te ise birer şüpheliye yönelik yapıldı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanamadı. 5 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyonda 17 cep telefonu, 17 sim kart ve 3 tablet ele geçirildi.