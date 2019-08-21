Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA geliştiriyor Baykar Savunma ve Ukrayna firması Ukrspetseskport, birlikte yeni bir İHA geliştirmek için kolları sıvadı.

Ukrayna devletine ait savunma sanayii firması Ukroboronprom’a bağlı Ukrspetseskport ile Baykar Savunma’nın ortak şirketi, yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA) Akıncı’yı geliştirecek. Şirket, ilk proje için çalışmalara başladı. Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin, yeni nesil Akıncı projesiyle Türkiye ve Ukrayna ordusunun donatılacağına işaret etti. 1 ton ağırlığında silahlar taşıyarak, 12 kilometrelik irtifaya çıkıp 24 saat süren uçuşlar icra edebilen İHA, güdümlü füzelerin yanı sıra konvansiyonel ve yüksek hassasiyetli bomba taşıyabiliyor.

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