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Ekonomi Baykar şampiyon ilan edildi
Ekonomi

Baykar şampiyon ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-06-17 19:27:00 -
Baykar şampiyon ilan edildi

Türkiye ve dünyanın en önemli savunma şirketlerinden biri olarak gösterilen Baykar'a büyük ödül.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul'da düzenlendi. Dünyada alanında en iyilerinde birisi olarak gösterilen Baykar "İhracat Şampiyonu" ilan edildi.

Ödülü Haluk Bayarktar aldı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Haluk Bayraktar'dan açıklama

Dev savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, söz konusu ödüle ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Savunma ve Havacılık sektörlerinde "İhracat Şampiyonu" ilan edildik. Milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz milli SİHA BayraktarTB2 ile sektörümüzün toplam ihracatının %28'ini Baykar olarak gerçekleştirdik.
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Bu başarıyı tek platformda elde ettik

Birçok farklı ürün ve sektörde bulunmak yerine sadece bir alanda uzmanlaşmaya ve yüksek teknoloji Ar-Ge'sinde derinlemesine ihtisas sahibi olmaya özen gösterdik. Bu müstesna başarıyı da uzun yıllar emek vererek odaklandığımız tek bir platform ile elde ettik.

Bugün 30 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladığımız Bayraktar TB2 SİHA'ları alan ülkelerin hepsi bu alımları kendi savunma bütçelerinden karşılıyor. Bu ülkeler ne Eximbank kredisi ne de herhangi bir devlet hibesi kullanmadan bu alımları gerçekleştiriyor.

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