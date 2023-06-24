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Spor Bayır aşağı! Caner Erkin’in yeni adresi şaşırttı
Spor

Bayır aşağı! Caner Erkin’in yeni adresi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 10:59:00 -
Bayır aşağı! Caner Erkin’in yeni adresi şaşırttı

TFF 1. Lig'de önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Eyüpspor, Başakşehir'den ayrılan Caner Erkin'le anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Başakşehir ile yollarını ayıran Caner Erkin'le anlaşmaya vardı.

ASBAŞKAN DOĞRULADI

Spor Arena'nın ulaştığı bilgilere göre; Başakşehir'den ayrılan ve futbol kariyerine nokta koyacağı iddia edilen Caner Erkin, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor ile anlaştı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Caner Erkin'in menajeri ve kendisiyle görüştük. resmi sözleşmeyi imzaladık" dedi.
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Caner Erkin, geride kalan sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te; ikinci yarısını ise Başakşehir'de geçirmişti.

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