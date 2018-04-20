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Bayern Münih’ten Şenol Güneş'e mesaj!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde başından yaralanan Şenol Güneş'e Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, geçmiş olsun mesajı gönderdi.

20 Nisan 2018 Cuma 16:49
Bayern Münih’ten Şenol Güneş'e mesaj!

Jupp Heynckes, Bundesliga'nın 31. haftasında Hannnover 96'ya karşı oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçındaki olayları da değerlendirdi.

"ÖZELLİKLE ŞENOL GÜNEŞ'E SELAM GÖNDERMEK İSTİYORUM"

Bu tür sahneleri futbol sahasında görmek istemediklerini vurgulayan Heynckes, "Özellikle İstanbul'a Şenol Güneş'e selam göndermek istiyorum. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Şenol Güneş'in iyi bir teknik direktör olduğunu belirten Heynckes, "(Beşiktaş'ta bir süre formaya giyen) Mario Gomez'in söylediği gibi, Şenol Güneş çok mükemmel bir kişi ve çok iyi teknik direktör. Saha kenarında davranışlarını çok beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sahada yaşanan olayların daha da üzücü olduğunu ifade eden Heynckes, "Bu tür şeylerin Türkiye'de de Almanya'da da yeri yok. Bunlar taraftar değil, karışıklık çıkarmak isteyenler." dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:49
  1. İstanbul
  2. Şenol Güneş
  3. Jupp Heynckes
  4. Bayern Münih

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