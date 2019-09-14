Bayern Münih, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü



BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Leipzig 45+3. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan attığı golle cevap verdi ve müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.



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