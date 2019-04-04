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Bayern Münih kupada dolu gizgin! Tam 9 gollü düello

Bayern Münih Almanya DFB Kupası çeyrek final maçında alt lig takımlarından Heidenheim'ı 5-4 mağlup ederken kupada bir üst tura yükseldi.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:52
Bayern Münih kupada dolu gizgin! Tam 9 gollü düello

3. tur'da Bayer Leverkusen'i eleyerek sürprize imza atan 2. Bundesliga ekibi Heidenheim, Bayern Münih ile karşılaştığı Almanya Kupası çeyrek final maçında bitime 6 dakika yediği golle turnuvaya veda etti.

9 gollü karşılaşma!

Ev sahibi Bayern, 12. dakikada Leon Goretzka ile öne geçerken, Robert Glatzel'in 26 ve Marc Schnatterer'in 39'da attığı gollerle ilk devreye Heidenheim 2-1 galip girdi.

İkinci yarıda vites arttıran Bayern, 53'te Thomas Müller, 56'da Robert Lewandowski ve 65'te Serge Gnabry ile 4-2'i yakalasa da Robert Glatzel'in 74 ve 77'deki golleri ile durum 4-4 oldu.

Maça son noktayı 84'te penaltıdan attığı golle Robert Lewandowski koydu: 5-4

Bayern, Hamburg ve Leipzig'in ardından yarı finale yükselen 3. ekip oldu. Üst tura kalacak son takım Schalke - Werder Bremen maçının galibi olacak.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 00:52
  1. Bayern Münih
  2. Heidenheim
  3. Almanya Kupası
  4. Almanya DFB Kupası Çeyrek Final
  5. Robert Lewandowski
  6. Robert Glatzel

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